Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung UFZ starten heute vom kanadischen Vancouver aus zu einer Expedition im Pazifik. Dort beschäftigen sie sich in den kommenden fünf Wochen damit, wie sich der Plastikmüll in den Weltmeeren verteilt. Wie Umweltchemikerin Annika Jahnke vor der Abreise dem MDR sagte, werden die Wissenschaftler Proben in unterschiedlichen Wassertiefen nehmen und erstmals den Meeresgrund auf Plastikteile untersuchen. Erste Ergebnisse seien in einem Internet-Blog nachzulesen.