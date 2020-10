"Das ist ein Riesenschritt für uns", sagte der Leiter der Neonatologie, Professor Ulrich Thome, bei der Eröffnung. "Endlich haben wir so viel Platz und so viele Betten, dass wir nie wieder Mütter mit drohender Frühgeburt wegschicken müssen", sagte er MDR SACHSEN. Allein die für zwei Millionen Euro modernisierte Frühchen-Intensivstation beherbergt bis zu 24 Patienten. Die Pflegekräfte beobachten 24 Stunden am Tag alle Körperdaten der Patienten. Es gibt sogar einen OP-Raum. Er kann bis auf 34 Grad Raumtemperatur erwärmt werden. Auf der Station gibt es außerdem eine kleine Apotheke, die Medikamente speziell für die Frühchen herstellt.