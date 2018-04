In einem Berufungsverfahren am Leipziger Landgericht ist am Donnerstag ein mutmaßlicher Linksautonomer zu einem Jahr und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Der 24-Jährige habe bei den Ausschreitungen im Januar 2015 mit Steinen geworfen und sich so des Landfriedensbruchs und der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, urteilte das Gericht. Die DNA des Studenten war an den Wurfgeschossen auf das Amtsgericht und einen Friseursalon in der Leipziger Innenstadt nachgewiesen worden. Eine Bewährung schloss der Vorsitzende Richter unter anderem in Hinblick auf die Vorstrafen des Angeklagten aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.