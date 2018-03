Das Leipziger Amtsgericht hat einen Mann zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der 42-Jährige hatte elf Brände gelegt. Ronny M. setzte bereits am 3. Juli 2017 einen Lift in Brand. Mitte September begann dann eine Serie von Brandstiftungen. Schließlich nahm die Polizei den Mann am 26. September fest, nachdem er erneut einen Brand gelegt hatte.

Die Brandserie versetzte die Bewohner in dem Hochhaus an der Stuttgarter Allee in Angst. Zudem wurde ihnen der Zugang zu ihren Wohnungen erschwert, weil die Fahrstühle immer wieder gesperrt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden an dem Gebäude der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) liegt bei mehreren Tausend Euro.