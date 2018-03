"Mit Blick in die Zukunft sehen wir vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien große Potenziale für eine moderne Speicher- und Transportinfrastruktur", sagte Hans-Joachim Polk, Mitglied des Vorstands der VNG. Im vergangenen Mai wurde in Peißen bei Bernburg (Sachsen-Anhalt) der Untergrundspeicher "Katharina" in Betrieb genommen. Er kann 300.000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie versorgen. In Zukunft will das Unternehmen in 15 bis 20 Biogas-Anlagen im Osten Deutschlands investieren, sagte Polk. "Es ist wichtig, die Anlagen in Reichweite zu haben, um zu fühlen, wie es ihnen geht."