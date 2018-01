Interview mit Verkehrswissenschaftler "Stationsloses Carsharing ist große Chance für Leipzig"

Was ist so neu am Carsharing-Modell in Leipzig?

Der Anbieter "Teil Auto" startet in Leipzig einen mutigen und überfälligen Test: Carsharing ohne feste Stellplätze. Das klassische Carsharing gibt es seit vielen Jahren: Wer Mitglied ist, kann sich dann, wenn er es wirklich braucht, ein Auto reservieren, holt es am festen Standplatz ab und bringt es auch wieder dorthin. Man muss also immer zum Standplatz zurück. Das neue Konzept funktioniert so, dass im Stadtgebiet 100 der kleinen Fahrzeuge irgendwo parken. Per Smartphone kann man sich anzeigen lassen, wo das nächste steht, reserviert es, geht hin, steigt ein und fährt los: Und dann lässt man es am Fahrtende in Leipzig einfach wieder stehen. Bequemer geht es also nicht mehr.

Gibt es schon Vergleichbares?

In Mitteldeutschland bisher nicht. Die großen Autofirmen BMW mit "Drive Now" und Mercedes mit "Car 2 go" bieten so etwas schon in größeren Städten im Bundesgebiet an. Das ist das Mutige an dem Leipziger Test: Ein lokaler Anbieter, verwurzelt in der Region, stellt ein solches Konzept hierzulande auf die Beine. Udo Becker ist Professor am Lehrstuhl für Verkehrsökologie der TU Dresden. Bildrechte: IMAGO

Entlastet Carsharing die Umwelt?

Bei solchen Fragen muss man immer sehr vorsichtig sein: Ich höre immer wieder, auch von Ministerien, wie sehr ihre Maßnahmen die Umwelt entlasten sollen. Und am Ende erzeugen viele der Maßnahmen, nur noch mehr Verkehr. Denken Sie an den Bundesverkehrswegeplan - ein großes Neuverkehr-Erzeugungsprogramm. Aber bei Carsharing sieht die Sache besser aus, obwohl man auch hier genau hinschauen muss: Es gibt nämlich Wirkungen, die die Umwelt entlasten, und solche, die die Umwelt zusätzlich belasten.

Welcher Effekt ist größer?