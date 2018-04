Die beiden kosovarischen Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren sind wieder aufgetaucht. Sie kamen am Freitag wohlbehalten in der Gemeinschaftsunterkunft in Borsdorf an. Laut Polizei Leipzig bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib und Leben der Kinder. Die Familie der beiden Jungen sollte in dieser Woche in das Kosovo abgeschoben werden. Weil die Kinder nicht anwesend waren, konnte die Abschiebung nicht durchgeführt werden.