Vier Kinder aus verwahrloster Wohnung in Leipzig gerettet

Die betroffenen Kinder kamen in Obhut des Leipziger Jugendamtes. Zwei Mitarbeiter der Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hatten die Kinder am Dienstag durch ein Fenster entdeckt, als sie gerade Arbeiten an der Hausfassade durchführten. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. In der Wohnung der Familie lebten nach Polizeiangaben auch zwei Katzen und zwei Hunde.