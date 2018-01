Markus Krausewitz ist der Werksleiter von Vandemoortele im nordsächsischen Dommitzsch. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Die Rückkehr ist ein Kulturschock. Als Markus Krausewitz 2015 die Leitung des Teiglingswerkes im nordsächsischen Dommitzsch übernimmt, ist er nach vielen Jahren wieder zurück in der Heimat. Schließlich hat er nur wenige Kilometer entfernt, im 1.500-Seelen-Dorf Elsnig, seine Kindheit verbracht. Dennoch ist ihm manches fremd.

"Ich musste erst wieder lernen, dass hier im ländlichen Raum eine andere Mentalität herrscht. Im Silicon Valley, wo ich zuvor beim Aufbau der Solarindustrie im Einsatz war, arbeiten viele Menschen nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, weil sie von einer Sache begeistert sind. In Nordsachsen ist das häufig anders. Hier gehen die Leute vor allem arbeiten, weil sie das müssen, um zu überleben", sagt der 32-Jährige.

Mitarbeiter sollen Fehler offen ansprechen

Obwohl der Werksleiter von Vandemoortele das versteht, leitet er bewusst eine Wende in der Unternehmenskultur ein. Macht jemand mal einen Fehler, braucht er keine Angst mehr zu haben, sondern kann ihn offen ansprechen. "Diese Einstellung habe ich aus den USA mitgebracht. Bei Bewerbungsgesprächen werden dort Lücken im Lebenslauf oder Fehler, wegen denen jemand gekündigt wurde, nicht versteckt. Man geht davon aus, dass ein Mitarbeiter, der ehrlich dazu steht, diesen Fehler nie wieder macht", sagt Krausewitz.

In seinem Werk, in dem 200 Männer und Frauen jedes Jahr 22.000 Tonnen tiefgefrorene Teiglinge für Discounter und Bäcker herstellen, fordert er diese Mentalität ein.

Ich möchte nicht, dass die Leute hier acht Stunden nur abarbeiten, sondern selber denken. Markus Krausewitz Werksleiter von Vandemoortele in Dommitzsch

Um Präsenz zu zeigen, geht er täglich in die Produktion und auch sonst steht seine Tür immer offen.

Ernährungs- und Stressberatung für die Mitarbeiter

"Neben der Transparenz bei Fehlern ist mir auch eine Wir-Kultur sehr wichtig. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir etwas erreichen", sagt Krausewitz, der mit seinem Team unter anderem am Leipziger Firmenlauf teilnimmt oder auch Fußballturniere organisiert. Darüber hinaus veranstaltet er Gesundheitstage, um seine Mitarbeiter in gesunder Ernährung oder dem Umgang mit Stress zu schulen.

Ausbildung im Turbogang

Wie notwendig die richtige Balance zwischen Be- und Entlastung ist, weiß er aus eigener Erfahrung. Bereits während seiner Ausbildung als Mechatroniker im Dresdner AMD-Werk, wo heute Global Foundries zu Hause ist, absolviert er von 2005 bis 2007 parallel ein Fernstudium im selben Fach. "Ein richtiges Studentenleben habe ich nicht gehabt. Am Abend und in den Ferien habe ich oft gelernt", sagt er.

Nach dem Abschluss tourt er durch’s Silicon Valley, führt Gespräche bei Apple und Google sowie in der Solarindustrie und möchte eigentlich gern bleiben, als sich die Dinge dann doch anders entwickeln. "In den USA hat mich meine Frau angerufen und gesagt, dass sie schwanger ist. Daher bin ich zurückgekehrt."

Erste Führungsaufgabe mit 21 Jahren

Karrieretechnisch ist das kein Rückschritt. Wenig später übernimmt Krausewitz in Witten im Ruhrgebiet, wo seine Frau in der Nähe als Krankenschwester arbeitet, mit 21 Jahren seine erste Führungsaufgabe. Bei der mittelständischen Vogt GmbH, die sich unter anderem um die Klimatechnik in Krankenhäusern und Industrieanlagen kümmert, leitet er die Serviceabteilung und ist auf einmal Chef von Monteuren, die doppelt so alt sind wie er.

Sehnsucht nach der Heimat

Weil er die Heimat trotzdem vermisst, muss er 2009 nicht lange zögern, als er von einem Headhunter eine interessante Stelle in Bitterfeld angeboten bekommt. "Ich habe dort für die Solibro GmbH gearbeitet, die für Q-Cells die Photovoltaikproduktion aufgebaut hat." Noch heute schwärmt er von der Start-up-Kultur in dem Unternehmen. "Äußerlichkeiten spielten keine Rolle, weshalb die Leute auch mal in kurzen Hosen und Schlappen auf Arbeit gekommen sind", erinnert sich Krausewitz, der für die Instandhaltung zuständig war.

Ähnlich offen will er in den kommenden Jahren auch das Klima in Dommitzsch gestalten. "Jeder kann sich einbringen", sagt der Werksleiter, der 2015 erneut durch einen Headhunter für die Führungsposition rekrutiert wurde.

