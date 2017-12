In den vergangenen Jahren war es auch am Connewitzer Kreuz über Silvester vergleichsweise ruhig geblieben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Silvestertag verkehren die Busse und Straßenbahnen nach regulärem Sonntagsfahrplan. Aufgrund der Sperrung des Augustusplatzes und des Connewitzer Kreuzes in der Silvesternacht kann es zu zeitweiligen Einschränkungen kommen. An einzelnen Haltestellen wie dem Connewitzer Kreuz wurden in den vergangenen Jahren außerdem häufig die Glasverkleidungen abgebaut. In diesem Jahr ist davon noch nichts zu sehen.