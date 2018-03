In Leipzig hat die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag zu Warnstreiks an städtischen Horten und Kitas aufgerufen. Der Ausstand soll von 6 Uhr bis 9:45 Uhr andauern. Nach Informationen der Stadt ist noch unklar, wie viele Beschäftigte in den einzelnen Einrichtungen der Aufforderung folgen werden.