In Leipzig stehen Eltern am Mittwoch möglicherweise vor verschlossenen Kita-Türen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW habe die Erzieher in den städtischen Betreuungseinrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. Wie viele Kitas sich tatsächlich beteiligen, ist nach Angaben der Stadtverwaltung aber noch nicht klar.