Das WGT in Leipzig ist wegen Corona abgesagt, aber einige Anhänger der schwarzen Szene treffen sich trotzdem: Am Freitagnachmittag - an dem eigentlich das "Viktorianische Picknick" des Wave-Gotik-Treffens auf dem Plan gestanden hätte - kamen rund 150 Menschen in den Clara-Zetkin-Park. Zu den Besuchern des inoffiziellen Picknicks in kleinen Gruppen zählte auch der Kriminalbiologe Mark Benecke. "Das WGT ist ein Treffen, das geht auch ohne Bands", sagte der 49-Jährige.