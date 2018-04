Daniel Reichelt hat das schnelle Wachstum des Müllberges dokumentiert. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Daniel Reichelt wohnt in unmittelbarer Nähe zum Wertstoffhof in der Lößniger Straße in Leipzig. Bereits in der vergangenen Woche konnte er das Schauspiel eines wachsenden Sperrmüllberges beobachten. Warum die Menschen ihren Müll ablagern, obwohl gestreikt wird, versteht er nicht. Es sehe nicht schön aus, sei unangenehm und er fühle sich in seiner Straße unwohl.