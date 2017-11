Neben der World Dog Show gibt es noch zahlreiche sportliche Events. Die Dog Dancing-Weltmeisterschaft lockt am Donnerstag und Freitag in Halle 2. 110 Starter treten dabei in der Kategorien "Heelwork to Music" und "Freestyle"gegeneinander an. Bei Heelwork geht es um die überzeugende Umsetzung vorgeschriebener Elemente wie bestimmte Figuren oder Sprünge. Bei Freestyle steht die tänzerische Ausdruckskraft von Hund und Mensch im Fokus.

Die Deutsche Meisterschaft Agility und ein internationales Agility-Turnier mit über 350 Hundesportlern lockt sportliche Hundefreunde auf die Messe. Hier geht es um Beweglichkeit auf sechs Beinen. Hund und Mensch sind dabei als Team unterwegs und punkten nur, wenn sie perfekt miteinander harmonieren.



Nass wird es dagegen bei der Europameisterschaft im Dog Diving. Benötigt wird dazu nur ein großes Schwimmbecken, eine Rampe und ein Mess-System. Gewonnen hat der Hund, der am weitesten ins Wasser springt.