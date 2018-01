In Wurzen wurde erneut eine Flüchtlingswohnung attackiert. In der Folge kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern.

In Wurzen wurde erneut eine Flüchtlingswohnung attackiert. In der Folge kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Massenschlägerei Woher kommt die Gewalt in Wurzen?

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Freitagabend in Wurzen suchen Politik und Öffentlichkeit nach Gründen für die immer wiederkehrende Gewalt in der sächsischen Kleinstadt. Oberbürgermeister Jörg Röglin macht Versäumnisse in der Sozialarbeit für die Vorfälle verantwortlich. Andere sehen in den rechten Strukturen im Muldentalkreis die Ursache des Problems. Die Gewaltbereitschaft sei zudem ein Generationenproblem.