Nach dem Angriff auf eine schwangere Frau in Wurzen werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Sie sollen am 23. Februar gegen 20:30 Uhr die 19-jährige Frau aus Eritrea beleidigt und angegriffen haben. Der Vorfall ereignete sich demnach auf der Freiligrathstraße. Die Angreifer waren den Angaben zufolge vermummt. Die Frau ist im siebenten Monat schwanger. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Angaben zum Gesundheitszustand des ungeborenen Kindes der Frau konnte die Behörde unter Verweis auf den Datenschutz nicht machen.