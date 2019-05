Update: Amt als Städtetagspräsident wäre für Leipzigs OB Jung "wirkliche Ehre"

Dass man Leipzig und dem Oberbürgermeister das Amt zutraue, zeigt Burkhard Jung zufolge, dass Leipzig in der Bundesliga der deutschen Städte angekommen sei. "Wir sind angekommen in Deutschland insgesamt. Ja, vielleicht sind wir sogar die erste gesamtdeutsche Stadt in diesem Land", meinte Jung nach Bekanntwerden seiner Personalie für das Präsidentenamt des Städtetages.

Das auf zwei Jahre begrenzte Ehrenamt wird seit Jahren abwechselnd von SPD und CDU besetzt. Der Deutsche Städtetag vertritt 3.400 Städte bundesweit. OB Jung sitzt bereits als Stellvertreter im Präsidium des Städtetags - neben Kollegen aus Saarbrücken, Augsburg, Stuttgart und Osnabrück.



Seit 2006 sitzt er Oberbürgermeister in Leipzig. Seine Amtszeit endet im Frühjahr 2020. Ob er für eine weitere Amtszeit in Leipzig kandidieren wird, hat der 61 Jahre alte SPD-Politiker bislang offen gelassen. In Interviews hatte er angekündigt, in den Sommerferien in Ruhe darüber nachdenken zu wollen.