Sachsens digitale Lernplattform ist weiter Cyber-Attacken ausgesetzt. "In den vergangenen Wochen ist es mehrfach zu DDoS-Angriffen gekommen", erklärte Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Diese DDoS-Angriffe haben allerdings nicht mehr dazu geführt, dass die Leistungsbereitschaft der Lernsax-Plattform gestört wurde." Die Lernplattforn Lernsax war Ende des vergangenen Jahres durch verschiedene DDoS-Angriffe empfindlich beeinträchtigt und sogar lahmgelegt worden. Daraufhin erhob das Hosting-Unternehmen Anzeige beim Landeskriminalamt in Stuttgart. In dessen Bereich liegt die Zuständigkeit für das Lernsax-Rechenzentrum.