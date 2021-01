Nennen Sie das bitte nicht Hackerangriff. Es handelt sich um DDoS-Angriffe. Dabei werden von anonymen, meist gekaperten Rechnern so viele Zugriffe auf einmal generiert, dass das System beeinträchtigt und im schlimmsten Fall sogar lahmgelegt wird. Ja, leider haben wir am Montag wieder solchen DDoS-Angriff auf Lernsax registriert.

Scheinbar ja. Ich weiß nicht, warum besonders Lernsax angegriffen wird. Doch wir bemerken eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Angriffen. Wir betreuen 60 Plattformen, manche so groß wie Lernsax. Von allen diesen Plattformen, war Lernsax die Einzige, die so intensiv und so oft angegriffen wurde.