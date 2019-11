Nach den drastischen Verlusten bei der Landtagswahl fordern namhafte sächsische Linke radikale Veränderungen in der Partei. Mit einem dreiseitigen Papier wollen sie die Diskussion zum Parteitag am kommenden Wochenende anstoßen, auf dem die Linke eine neue Spitze wählt.

Die Partei brauche eine Demokratisierung der Entscheidungswege, breite Basisbeteiligung statt Entscheidungen durch Delegierte, die dann oft noch Multifunktionsträger seien, heißt es in dem Papier. Zu den 16 Erstunterzeichnern gehören beispielsweise die ehemalige Landesvorsitzende und Europa-Abgeordnete Cornelia Ernst sowie die Landtagsabgeordneten Franz Sodann und Jule Nagel. Diese Sätze dürfen auch als Unzufriedenheit verstanden werden, mit der Art und Weise wie jetzt der Wechsel an der Spitze der Partei vorbereitet wurde. Hinter den Kulissen der Linken in Sachsen rumort es. Die Strukturen in der Partei müssten auf den Prüfstand.