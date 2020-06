Ich will zunächst erfahren, ob es generell Unregelmäßigkeiten bei der Fahrradregistrierung in Leipzig gab und gibt. Es steht der Verdacht im Raum, dass die von Drittanbietern wie dem Bürgerdienst Leipzig durchgeführten Registrierungen am Ende gar nicht ordnungsgemäß bei der Polizeidirektion Leipzig ankommen bzw. einfach nicht bearbeitet und nicht digitalisiert werden.

Marco Böhme Mobilitätspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag