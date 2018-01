Live-Ticker Großes Aufräumen nach Sturmtief "Friederike"

17:00 Uhr | Schonfrist für Wild

Die für morgen geplante Treibjagd im Thümmlitzwald bei Grimma ist gestrichen. Jagdorganisator und Bauhofleiter der Stadt Grimma, Stefan Schuricht, sagte, die Jagd sei zu gefährlich. In dem Wald bestehe wegen vieler umgestürzter Bäume Lebensgefahr. Die Wälder sollten deshalb nicht betreten werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Waldgebiete der Region.

Der Wildpark im südlichen Auwald von Leipzig bleibt bis einschließlich morgen geschlossen. Der Eilenburger Tierpark ist beim Sturm glimpflich davon gekommen, sagte Tierparkleiter Stefan Teuber. Gehege und Gebäude seien nicht beschädigt worden. Mittlerweile sei auch wieder geöffnet.

16:15 Uhr | Straßen- und Citybahnen fahren wieder

In Dresden sind die Oberleitungsschäden bei der Straßenbahn weitgehend behoben. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, kann der letzte vom Orkan beschädigte Streckenabschnitt der Linien 7 und 8 nach Klotzsche wieder befahren werden. Dort waren Ersatzbusse im Einsatz. Umgewehte Bäume hatten gestern die Oberleitung der Straßenbahn an einigen Stellen heruntergerissen. Auch eine Straßenbahn, die versehentlich über den Fahrdraht gerollt war, wurde beschädigt. Schäden durch den Sturm gab es auch auf den Linien 11 und 4, die kurz nach Mitternacht bzw. bis heute Mittag behoben wurden.

Auch der Stadtverkehr in Chemnitz hat sich weitgehend normalisiert. Die Citybahnen nach Burgstädt und Hainichen fahren wieder planmäßig. Die Linie nach Mittweida ist nur innerhalb des Chemnitzer Stadtgebietes unterwegs. Citybahn und Tram hatten gestern ihren Betrieb komplett eingestellt. Die Feuerwehr musste bei Chemnitz-Borna einen umgestürzten Baum von den Schienen räumen. Bildrechte: MDR/ Harry Härtel

15:30 Uhr | Erneut Miniaturpark "Klein Erzgebirge" beschädigt

Sturmtief "Friederike" hat auch im Miniaturpark "Klein Erzgebirge" in Oederan großen Schaden angerichtet. Mehrere große Bäume stürzten um und beschädigten Zäune, Elektroanlagen und Teile des Parks. Die genaue Schadenshöhe steht nach Angaben von Vereinschef Horst Drichelt noch nicht fest. Die Anlage hatte erst im Herbst Sturmschäden von rund 40.000 Euro zu verkraften.

15:10 Uhr | Aufräumarbeiten in Wäldern dauern Monate

Bei der Rettungsleitstelle Freiberg sind gestern über 400 Notrufe eingegangen, die Sturmschäden betrafen. Das teilte das Landratsamt des Landkreises Mittelsachsen mit. Hinzu kämen hunderte Einsätze der Feuerwehren, die nicht über die Notrufnummer vermittelt wurden. Damit liege die Zahl der Einsätze insgesamt im vierstelligen Bereich. Nach wie vor gefährlich sei es, die Wälder zu betreten. Die Beseitigung der vielen Gefahren dort werde noch mehrere Monate dauern. Schäden gibt es laut Landratsamt an Schulen und Verwaltungsgebäuden. Hauptsächlich sind Dächer betroffen, aber auch Gebäudetechnik.

14:59 Uhr | Feuerwehrmann in Leipzig verletzt

Bei einem Einsatz in der Sattelhofstraße in Leipzig wurde ein Feuerwehrmann durch herabstürzende Dachteile verletzt. Er musste nach Angaben der Stadt im Krankenhaus behandelt werden. Im Berkaer Weg in Grünau stürzten fünf Platten einer Photovoltaikanlage auf die Straße. Die restlichen Anlagenteile wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwache West gesichert. Zum Glück gab es hier keine Personenschäden.

14:50 Uhr | Noch 2.500 Mitnetz-Kunden ohne Strom

Der EnviaM-Netzbetreiber Mitnetz arbeitet weiter an der Beseitigung der Sturmschäden. Im gesamten Versorgungsgebiet seien aktuell noch rund 5.500 Kunden ohne Strom, hieß es am frühen Nachmittag in einer Mitteilung, davon 2.500 Haushalte in Sachsen. Betroffen sind die Landkreise Leipzig, Nord- und Mittelsachsen. "Aufgrund der Vielzahl von Störungen im Niederspannungsbereich werden die Reparaturen voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen", so Mitnetz. Es seien weiterhin alle verfügbaren Kräfte im Einsatz.

14:15 Uhr | Notrufzentrale in Leipzig teilweise überlastet

Im Raum Leipzig gab es infolge des Sturms mehr als 2.000 Rettungseinsätze, mehr als die Hälfte davon durch die Feuerwehren. Zumeist ging es um Bäume, die Straßen blockierten oder auf Autos gestürzt waren, aber auch um defekte Dächer und herabgefallene Gebäudeteile. Der Sturm hatte auch Strommasten geknickt beziehungsweise Leitungen beschädigt. Vorübergehend sei auch die eigene Stromversorgung ausgefallen. Mancher Anrufer sei gar nicht durchgekommen, sagte Jana Thomas von der Integrierten Rettungsleitstelle. In Spitzenzeiten seien 700 Anrufe pro Stunde eingegangen.

13:55 Uhr | Sämtliche Wälder in Dresden gesperrt

In Dresden sind sämtliche Wälder gesperrt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, dient die Maßnahme dem Schutz von Besuchern und solle das gefahrenlose Beseitigen des Wurf- und Bruchholzes ermöglichen. Wer die Wälder dennoch betritt, muss mit einer Geldbuße in Höhe von bis 2.500 Euro, in besonders schweren Fällen sogar bis 10.000 Euro rechnen.

Orkantief "Friederike" hatte in der Dresdener Heide, der Jungen Heide und anderen Kleinwäldern erhebliche Schäden angerichtet. Wie lange die Menschen die Wälder in Dresden nicht betreten dürfen, ist noch unklar. Zuvor hatte der Staatsbetrieb Sachsenforst Wanderer und Spaziergänger eindringlich vor dem Betreten der Wälder gewarnt. Angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume könnten herabfallen oder umstürzen. Es herrsche Lebensgefahr.

13:30 Uhr | Schule in Lommatzsch am Montag wieder offen

In Lommatzsch im Landkreis Meißen wurde das Dach der Oberschule stark beschädigt. Dort fiel heute der Unterricht aus. Nach Angaben von Bürgermeisterin Anita Maaß wurde das Dach aber nicht so stark beschädigt, dass es in das Gebäude hinein regnet. Sie geht deshalb davon aus, dass die Schüler am Montag wieder zum Unterricht kommen können. Die Oberschule in Lommatzsch Bildrechte: MDR/Gerhard Schlechte

In Freital wurde das Dach einer Grundschule teilweise abgedeckt. Nach Angaben der Stadtverwaltung finden derzeit Sicherungsarbeiten statt. Der Unterricht war nicht beeinträchtigt.

12:25 Uhr | Schulen in Leipzig nach Sturmschäden geschlossen

Wegen der Sturmschäden haben heute in Leipzig und den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig Schulen geschlossen. Betroffen seien die 120. Grundschule in Großzschocher, die Schule in der Georg-Schwarz-Straße und die Oberschule in Krostitz, sagte der Sprecher der Bildungsagentur Roman Schulz. Der Sturm habe an den Dächern der Schulen erhebliche Schäden angerichtet. Derzeit werde beraten, ob am Montag Unterricht stattfinden könne oder Ausweichquartiere gesucht werden müssten. Die Eltern werden gebeten, sich auf den Internetseiten zu informieren.

12:15 Uhr | "Friederike" teilweise stärker als Orkan "Kyrill"