Die Polizei hat neun Objekte in Sachsen, Bayern und Polen durchsucht und ist damit gegen eine deutsch-polnische Autoschieber-Bande vorgegangen. In Sachsen fanden die Durchsuchungen in Görlitz statt, wo neben Bargeld auch Handys, Schreckschusspistolen, Laptops und Fahrzeugpapiere konfisziert wurden. Fünf Männer wurden verhaftet. Gegen sie lagen Europäische Haftbefehle vor, wie das sächsische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.