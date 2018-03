Was sind Fake-Shops? Das sind fast identisch gestaltete Kopien von Internetseiten tatsächlicher Anbieter. Problematisch ist, dass die Seiten oft recht überzeugend wirken.

Die Betrüger liefern die auf diesen Seiten bestellte Ware entweder gar nicht oder in schlechterer qualität.

Bemerkt man als Kunde den Betrug, ist es meistens zu spät. Denn zum Zeitpunkt der Lieferung oder wenn man Mängel feststellt, wurde bereits per Vorkasse bezahlt. Das Geld ist weg.