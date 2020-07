Betriebsgrößen und Strukturen sind ausschlaggebend

Gründe für die Lohnunterschiede zwischen den Bundesländern seien die regionalen Wirtschaftsbranchen und Betriebsgrößen, erklärt Reinhilde Willems, Operative Geschäftsführerin der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. In Sachsen finde sich eher eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur ohne Tarifverträge. Auch Konzernsitze und gut bezahlte Forschungs- und Entwicklungsbereiche seien in Sachsen im Vergleich zu westlichen Regionen weniger präsent.

Noch immer ist der Unterschied bei den Löhnen zwischen Ost und West groß. Bildrechte: imago/Christian Ohde

"Ungeheure Dynamik" bei Entwicklung der Löhne

Ausschlaggebend seien auch hirstorische Gründe, sagt Willems weiter: "Gerade in Sachsen, hat man ja nach der Wende sehr stark dafür geworben, im Wettbewerb günstige Angebote für Neugründungen zu haben. Darunter zählte auch ein attraktives Arbeitsentgelt – aus Arbeitgebersicht." Allerdings hole vor allem Sachsen in Sachen Löhnen auf: Den Angaben zufolge stiegen die Arbeitsentgelte in den vergangenen zehn Jahre um 782 Euro und damit um 40 Prozent.

Die Wurzeln sind vor Jahrzehnten gelegt, am aktuellen Rand sehen wir aber eine ungeheure Dynamik, was die Entwicklung der Löhne angeht. Reinhilde Willems Operative Geschäftsführerin der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Lohnunterschiede innerhalb Sachsens zum Teil enorm

Auch der genauere Blick der durchschnittlichen Löhne innerhalb Sachsens offenbart, dass es erhebliche Lohnunterschiede gibt. Am meisten verdienen die Menschen in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau – also den einwohnerreichsten Städten des Freistaats. In den ländlichen Gegenden schrumpft der Medianlohn immer weiter. Schlusslicht in Sachsen und auch bundesweit ist der Landkreis Görlitz. Hier liegt der Medianlohn 820 Euro unter dem von Sachsens Spitzenreiter Dresden.

Stadt-Land-Gefälle aufgrund der Branchenstruktur

Gründe dafür seien auch hier die Unterschiede in den Branchenstrukturen sowie die Anzahl und Größe der Betriebe. Willems erklärt, Großbetriebe fänden sich vor allem in den großen Städten: "Wir haben weit über 90 Prozent Klein- oder Mittelbetriebe und einen relativ hohen Anteil an verarbeitendem Gewerbe. Wo es viele Klein- und Mittelbetriebe gibt, ist das Lohnniveau eher gering. Außerdem gibt es in den Städten das, was es auf dem Land so nicht gibt: Verwaltung, Universitäten und Behörden. Auch das treibt ein Stück weit das Lohnniveau in den Städten nach oben."

Heimatverbundenheit wiegt stärker als höhere Löhne?

Dafür, dass Arbeitnehmer in ländlichen Gegenden zum Teil einen deutlich geringeren Lohn in Kauf nehmen, sieht Willems vor allem die Heimatverbundenheit als Grund an: "Wer sehr an seiner Heimat hängt, ist bereit, auch für weniger Geld zu arbeiten. Das werden Sie aber rund um Kassel oder im Hundsrück auch so finden – allerdings auf einem anderen Lohnniveau. Wir haben viele Akademiker, die außerhalb der großen Städte in Sachsen in Kleinstbetrieben arbeiten und aus Heimatverbundenheit dort bleiben."

Bezahlung von Männern und Frauen – fast auf einheitlichem Niveau

Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen hingegen sind in Sachsen relativ gering. Frauen verdienen beim mittleren Bruttomonatsgehalt 60 Euro weniger als Männer. Im Bundesdurchschnitt ist die Schere deutlich größer: Hier liegen männliche Arbeitnehmer mit 443 Euro deutlich vor dem durchschnittlichen Einkommen von vollzeitbeschäftigten Frauen.

Mehr Sächsinnen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen