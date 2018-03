Susanne Köhler erklärt sich die Abweichungen folgendermaßen: "Die Unterschiede bei der Bezahlung in Sachsen hängen mit der Wirtschaftsstruktur in den Regionen zusammen. In technikaffinen Gegenden verdienen die Männer mehr Geld, weil sie in den entsprechenden Betrieben arbeiten." Frauen seien hingegen überwiegend im Dienstleistungs- sowie im sozialen Bereich tätig, zum Beispiel in der Pflege, wo es deutlich weniger Geld gebe. "Damit sich an der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen aber etwas ändert, müssen wir diese Berufe aufwerten", sagt Köhler.

Eine Altenpflegerin betreut im Seniorenheim eine 101 Jahre alte Frau. Bildrechte: dpa