Sachsens Lottospieler haben im vergangenen Jahr so viel Geld für Glücksspiel ausgegeben wie noch nie. Insgesamt setzten die Spieler sachsenweit rund 328 Millionen Euro, wie die Sächsische Lotto GmbH am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg im Vergleich zu 2019 betrage 6,5 Prozent.

Geschäftsführer Frank Schwarz sagte, ein Grund dafür sei, dass das vergangene Jahr 53 Kalenderwochen gehabt habe. Die Corona-Pandemie habe derweil keinen Einfluss auf die eingesetzte Summe gehabt. 161 Millionen und damit knapp jeder zweite eingesetzte Euro wurde demnach als Gewinn wieder an die Spieler ausgeschüttet. Aus den Lottoeinsätzen des Jahres seien 123 Millionen Euro zu Gemeinwohlzwecken an den Freistaat abgeführt worden. Die gemeinnützige Verwendung des Geldes ist gesetzlich vorgeschrieben. Über den Landeshaushalt fließt es 2021 den Angaben nach etwa in die Kultur- und Kunstförderung, in die Musikschulen und an das Landesamt für Archäologie.