22.01.2020 | 17:58 Uhr Lotto in Sachsen: Spiel um die Millionen nützt auch dem Gemeinwohl

Jährlich investieren Lottospieler Millionen von Euro in staatliche Glücksspiele – immer mit der Hoffnung, selbst Millionär zu werden. Was aber nur wenige wissen: Ein großer Teil des Geldes fließt in gemeinnützige Projekte. Nach Angaben von Sachsenlotto gingen seit 1993 auf diesem Weg bereits rund drei Milliarden Euro an die Allgemeinheit.