In Sachsen ist an rund 7,5 Prozent aller Bahnstrecken kein schnelles mobiles 4G-Internet verfügbar. Das teilte die Bundesregierung auf Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag mit. Betroffen sind demnach 211 von insgesamt 2.800 Kilometern Bahntrasse. Das bedeutet, dass Zugreisende im Schnitt jeden 13. Bahn-Kilometer nur langsam oder gar nicht mobil im Internet surfen können.



Im bundesweiten Vergleich sind Bahn-Passagiere den Angaben zufolge nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch schlechter dran als im Freistaat. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, hat das LTE-Netz an den Gleisen dagegen gar keine Lücken.