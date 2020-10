Aufgrund der Corona-Krise haben die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Eurowings ihre Kapazitäten an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden stark reduziert und das wird voraussichtlich auch für den Winterflugplan so bleiben. Wie die Lufthansa auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist die Verbindung von Leipzig nach München bis zum Sommer 2021 eingestellt. Damit bedient die Lufthansa den Leipziger Flughafen derzeit gar nicht. Die Nachfrage sei in den vergangenen Wochen stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es.