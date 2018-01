Mit einer Übergangsvereinbarung ist der Betrieb der Luftrettung an den Standorten Dölzig-Schkeuditz, Bautzen, Dresden und Zwickau bis Ende des Jahres abgesichert worden. Das teilte am Mittwoch die Krankenkasse IKK classic mit. Sie sitzt federführend für alle Krankenkassen in der Vergabekommission bei der Landesdirektion Sachsen. Ohne diese Übergangslösung hätten die Hubschrauber des ADAC und der DRF am Boden bleiben müssen.