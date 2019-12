"In den Märchen spielt Hilfsbereitschaft eine große Rolle", sagte die Berliner Märchen-Forscherin Kristin Wardetzky in der MDR-Hörfunkdiskussion "Dienstags direkt". "Oft werden Zaubermittel erst dann dem Held oder der Heldin gegeben, wenn sie in der Notsituation jemanden geholfen haben." Ein soziales Empfinden, ein Miteinander, "nicht nur an sich selber zu denken" seien Tugenden, die Kindern heute unbedingt mit vermitteln werden sollte.