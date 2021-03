Neue Rechtslage Wer zahlt die Gebühren für den Immobilien-Makler?

Es war schon lange fällig: Das neu geregelte Gesetz über die Verteilung von Maklerkosten. Seit 23. Dezember 2020 ist es in Kraft. Damit sollen Verkauf und Kauf von Wohnungen und Grundstücken einfacher und rechtssicherer werden. Ob das in der Praxis tatsächlich so ist? MDR SACHSEN-Reporter Jürgen Hahm hat nachgefragt und informiert auch darüber, inwieweit die Vermittlung von Mietwohnungen und Mietimmobilien von dem neuen Gesetz betroffen ist.