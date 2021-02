Der ursprünglich für die Blattlausbekämpfung in Gewächshäusern importierte und gezüchtete Asiatische Marienkäfer habe sich in kurzer Zeit in Deutschland ausgebreitet und inzwischen auch Sachsen flächendeckend besiedelt, so das Landesamt. Es werde davon ausgegangen, dass diese invasive Art zum Rückgang einiger heimischer Marienkäferarten beigetragen habe.

Ursprünglich sollte der Asiatische Marienkäfer Blattläuse in Gewächshäusern bekämpfen. (Archivbild) Bildrechte: imago/Westend61