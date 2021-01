Käse ist eine Welt für sich! Es gibt um die 5.000 Sorten weltweit, die meisten davon mutmaßlich in Frankreich. Wie schmeckt er am besten? Gibt es spezielle Käse für spezielle Menschen? Schließt Käse tatsächlich den Magen?



Wie steht es um sächsische Käseprodukte? Und worauf achte ich, wenn ich regional kaufe? Diesen Fragen und noch einigen mehr geht die neue Podcast-Episode von "Marios Genüsse" nach. MDR SACHSEN-Podcaster Mario Süßenguth ist zu Gast bei dem Wahl-Sachsen Thomas Hebebrand, der an der Elbe zum Käsefeinschmecker und Käsehändler geworden ist.