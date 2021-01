Für diese Köstlichkeit besorgt man sich ein Walnussbaguette, schneidet dieses in ca. 1,5 Zentimeter dicke Scheiben.



Jetzt bereitet man den Milch-Ei-Mix vor, also 3 Eier und 150 ml Milch wird ordentlich vermischt, dazu gibt man eine Prise Salz, 50 g Zucker und frisch geriebene Tonkabohne.



Eine Pfanne wird mit Butterschmalz erhitzt. Die Brotscheiben in ein Ei-Milch-Mix-Bad geben und sofort im Anschluss in die heiße Pfanne. Es wird von beiden Seiten goldgelb gebraten.



Auf einen Teller servieren, mit etwas Puderzucker bestreuen und eine Kugel Waldbeereis dazu.



Ein himmlischer Genuss.