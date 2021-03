Waldbaden - wie geht das eigentlich?

Mario Süßenguth trifft sich diesmal für seinen Podcast mit Claudia Gründer - mitten im Wald. Die gebürtige Sächsin, Jahrgang 1970, mag den Wald so sehr, dass sie auch andere an dieser ganz besonderen Naturliebe teilhaben lassen möchte. Kurse zum neuen Trend "Waldbaden" sind inzwischen gefragt. Und MDR SACHSEN-Podcaster Mario Süßenguth möchte wissen, wie das genau geht.

Waldbaden, diese in Deutschland noch recht recht junge Variante, die Natur besonders intensiv zu erleben, stammt aus Japan, wo dies Shinrin Yoku heißt - in der Waldluft baden. Doch da des Deutschen tiefste Heimat eben Bäume dicht an dicht sind, wollen immer mehr Menschen auch hierzulande wissen, was genau Waldbaden eigentlich ist und wie man das auch selbst ausprobieren kann.