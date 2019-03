Fragen und Antworten zur Masern-Impfpflicht bei Kindern

Die SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis) ist eine Spätkomplikation, die in der Regel vier bis zehn Jahre nach der Maserninfektion einsetzt. Nach Angaben der Ärztezeitung verläuft die Erkrankung in vier Stadien und beginnt mit der Veränderung der Persönlichkeit, verläuft über Krampfanfälle, Demenz und Teilnahmslosigkeit bis zum Koma. Vom Einsetzen der Symptome bis zum Tod vergehen meistens ein bis drei Jahre. Die SSPE trifft statistisch gesehen eins von 3.300 Kindern unter fünf Jahren und endet tödlich. Besonders gefährdet, an Masern zu erkranken, sind Kinder unter einem Jahr, da sie noch nicht geimpft werden können und der sogenannte Nestschutz nicht so nachhaltig ist.

Die Masern-Impfung ist nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gut verträglich. Nebenwirkungen sind selten. Bei etwa fünf von 100 Geimpften kommt es in den ersten drei Tagen nach der Impfung durch die Anregung der körpereigenen Abwehr zu einer Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle, die schmerzen kann. Gelegentlich schwellen Lymphknoten an. Es kann außerdem kurzzeitig zu Fieber, Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden kommen.



Da es sich um eine Lebendimpfung handelt, können ein bis vier Wochen nach der Impfung bei etwa zwei bis fünf von 100 Geimpften leichte Masern-Symptome beobachtet werden, die nicht übertragbar sind. Dazu gehören Fieber und ein schwacher masernähnlicher Ausschlag. Auch eine leichte Schwellung der Ohrspeicheldrüse ist möglich. Bei Jugendlichen und Erwachsenen können Gelenkbeschwerden auftreten. Selten wird eine leichte Hodenschwellung beobachtet. Solche Impfreaktionen sind in der Regel vorübergehend und klingen ohne Folgen wieder ab.



Bei Säuglingen und Kleinkindern kann es bei Fieber zu einem Fieberkrampf kommen, der in der Regel ohne Folgen bleibt. Allergische Reaktionen auf den Impfstoff sind selten möglich, ebenso länger andauernde Gelenkentzündungen. In Einzelfällen kann sich vorübergehend die Zahl der Blutplättchen verringern, die für die Gerinnung zuständig sind. Sehr selten sind auch Gehirnentzündungen, die weltweit in wenigen Einzelfällen beobachtet wurden. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte allerdings nicht belegt werden.