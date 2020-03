02.03.2020 | 17:06 Uhr Masernimpflicht: So soll sie in Sachsen umgesetzt werden

Seit dem 1. März gilt in Deutschland die Masernimpfpflicht. Demnach muss jeder, der in Gemeinschaftseinrichtungen betreut wird oder arbeitet, gegen die Infektionskrankheit geimpft sein. Über die Durchsetzung der neuen Regelung in Sachsen hat MDR SACHSEN mit Gesundheitsministerin Petra Köpping gesprochen.