In den Revieren zwischen Bad Muskau und Görlitz dürften die Jäger derzeit den Weihnachtsfrieden der Wildschweine ignorieren . Dass möglichst viele Wildschweine geschossen werden, forderte auch der Sächsische Bauernverband. Zschommler sagte, in gefährdeten Gebieten solten auch Wölfe geschossen werden, weil diese infizierte Schweine fräßen. Das Sozialministerium in Dresden erklärte, dazu gebe es keine gesicherten Erkenntnisse.

Als Präventivmaßnahme hat Sachsen im November begonnen, an der Grenze zu Brandenburg und Polen Wildzäune zu errichten. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, haben Unbekannte in Krauschwitz Teile des Wildzauns beschädigt. Auf einer Länge von etwa 400 Metern wurden 14 Zaunfelder aufgetrennt oder aufgebogen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.



Ende Oktober wurde in der Gemeinde Krauschwitz der erste Fall der Tierseuche in Sachsen nachgewiesen. Insgesamt wurden bisher 16 infizierte Schweine im Freistaat registriert.