Mit einer Festveranstaltung will das vogtländische Plauen zusammen mit der bayrischen Partnerstadt Hof an den Fall der Mauer am 9. November 1989 erinnern. Die Ereignisse im Wendeherbst hätten Plauen und Hof hautnah berührt, erklärte Plauens Bürgermeister Ralf Oberdorfer. "Tausende Menschen überquerten bei uns nach der Öffnung die Grenze, die sehr nah zwischen uns lag." Zur Erinnerung finde deshalb am heutigen 30. Jahrestag des Mauerfalls ein Festabend unter der Überschrift "Herbst 1989 - Freiheit durch Bürgermut" in Plauen statt.

Erwartet werden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Zudem seien ab 18.30 Uhr Zeitzeugen, Bürger und Politiker aus beiden Städten in das Plauener Vogtlandtheater eingeladen.



Nach Berlin sei der damals geöffnete Bereich zwischen Plauen und Hof der zweitwichtigste Abschnitt der 1.200 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze gewesen, an dem die Menschen in Massen zusammengefunden hätten, sagte Oberdorfer. Die beiden Städte trennen demnach nur 30 Kilometer. "Die Grenze war für die Region von Anfang an unnatürlich. Für viele ältere Einwohner waren Besuche in der jeweils anderen Stadt noch gut in Erinnerung", so Plauens OB. Auch deshalb habe sich im Plauener Raum früh Widerstand gegen das DDR-Regime geregt.



Bis zu 100.000 Menschen aus der DDR seien an manchen Tagen nach der Grenzöffnung ins bayerische Hof gekommen, ergänzte Harald Fichtner, Oberbürgermeister von Hof. "Noch heute steht unsere Stadt in Bayern als Synonym für die Grenzöffnung. Und noch heute kann uns die Energie von damals Kraft geben, um zusammenzuwachsen."