Mit rund 3,7 Millionen Euro aus dem sogenannten Mauerfonds werden in Sachsen insgesamt 15 kulturelle, soziale und wirtschaftliche Projekte gefördert. Das teilte das sächsische Finanzministerium in Dresden mit.

So erhält der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau an der polnischen Grenze 800.000 Euro für ein Ver- und Entsorgungskonzept. 745.000 Euro gehen an das Schloss Augustusburg in Mittelsachsen, womit zu seinem 450-jährigen Bestehen 2022 eine interaktive Sonderausstellung entstehen soll. Rund 210.000 Euro Förderung erhält das ehemalige Blaufarbenwerk Schindler im erzgebirgischen Zschorlau. Für den früheren Grenzwachturm in Heinersgrün im Vogtland werden rund 75.000 Euro bereitgestellt.