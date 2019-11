Die Jury des deutsch-tschechischen Journalistenpreises zeigte sich beeindruckt von der Reportage über das grenzüberschreitende Jugendprojekt. "Innerhalb von nur dreieinhalb Minuten lässt uns die Autorin sowohl am Jugendprojekt als auch an einem fünf Jahrhunderte umfassenden Geschichtsabriss der Stadt Preßnitz teilhaben", so die Begründung. Dies geschähe zudem in einer "außergewöhnlichen Dichte". Der Beitrag wurde erstmals am 16. Juli 2018 bei MDR SACHSEN ausgestrahlt.