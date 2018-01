Rund 40 Prozent der Hunde und Katzen in Mitteleuropa werden nach Angaben des Instituts für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik an der Universität Leipzig mittlerweile als übergewichtig eingeschätzt. Diese Entwicklung ist gefährlich, denn Übergewicht erhöht das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf- und Gelenkerkrankungen. Katzen, die sich wegen ihres fülligen Körpers nicht mehr putzen können, bekommen häufig Blasenentzündungen. Bis zu zwei Jahre Lebenszeit kann Übergewicht ein Tier kosten.

Unbekannte haben am Sonnabend am Dresdner Hauptbahnhof mehrere Jugendliche auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 17-Jähriger einen Lungenstich und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach Angaben eines Sprechers schwebt er nicht in Lebensgefahr. Die etwa 15-köpfige Gruppe habe die sechs 14- bis 17-Jährigen zuvor provoziert. Auch ein 15-Jähriger sei mit einer Stichwaffe attackiert worden. Die Täter konnten unerkannt fliehen, die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.