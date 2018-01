In Sachsen fehlen Sozialwohnungen. Recherchen des MDR zufolge hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen fünf Jahren um zwei Drittel verringert. So hat Leipzig derzeit rund 300 Sozialwohnungen, vor zehn Jahren waren es noch fast 5.000. Zugleich habe rund ein Viertel der Haushalte in Leipzig Anspruch auf eine Sozialwohnung für Menschen mit geringem Einkommen. Damit müssten in Leipzig eigentlich jedes Jahr 850 neue Sozialwohnungen entstehen. Chemnitz zählt 74 Sozialwohnungen. Besser steht Dresden da: Die Stadt kann über etwa 10.000 Wohnungen für arme Menschen verfügen.