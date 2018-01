Nach einem Brand in Chemnitz ist eine 45 Jahre alte Frau gestorben. Nach Polizeiangaben hatten Rettungskräfte die Frau leblos in ihrer brennenden Wohnung gefunden. Sie verstarb wenig später im Krankenhaus. Das Feuer war am Abend in der vierten Etage des Hauses ausgebrochen. 21 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Mindestens drei Wohnungen waren nach dem Feuerwehreinsatz unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

"Auf die Bäume ihr Affen, der Wald wird gefegt" - mit diesen und anderen Gassenhauern starten Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler am Sonnabend ihre Jubiläumstour. 50 Jahre stehen die beiden Stimmungsmusikanten gemeinsam auf der Bühne. Am Boulevardtheater Dresden sind Hauff & Henkler am Montag zu Gast. Weitere Konzerte in Sachsen sind im Februar in Kamenz und Zittau sowie im April in Cunewalde und Görlitz geplant.