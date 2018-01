Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen in die nächste Runde - auch in Sachsen wird gestreikt. Wie Thomas Arnold von der IG Metall Leipzig mitteilte, wird es Warnstreiks an der Gießerei Georg-Fischer geben, an der auch Arbeitnehmer aus vier weiteren Gießereien teilnehmen werden. Da diese Unternehmen rund 2.000 Beschäftigte haben und zudem für andere Branchen zuliefern, sei das ein Signal an die Arbeitgeber, so Arnold. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld und Wahloptionen für moderne Arbeitszeitmodelle. Darüber hinaus sollen die Arbeitszeiten in Ost- und Westdeutschland angeglichen werden. Im Westen beträgt die Wochenarbeitszeit 35 Stunden, im Osten sind es 38 Stunden.