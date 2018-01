Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber. Zum Auftakt am Morgen nahmen nach Gewerkschaftsangaben bundesweit etwa 9.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen teil. In Sachsen sind im Laufe des Tages Ausstände in Betrieben in Leipzig, Zwickau, Limbach-Oberfrohna und in Sohland an der Spree geplant. Die Gewerkschaft fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Lohn. Außerdem sollen Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Die Arbeitgeber bieten bisher zwei Prozent mehr und eine Einmalzahlung an.