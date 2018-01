Die Grünen in Sachsen lehnen den geänderten Gesetzentwurf zur Abschiebung von Flüchtlingen ab. Die migrationspolitische Sprecherin Petra Zais erklärte, bereits die Wahl des Ortes verstoße gegen geltendes Recht. Ein Ausreisegewahrsam müsse dort eingerichtet werden, wo eine direkte Ausreise möglich sei, also etwa an Flughäfen. Zais wandte sich zudem dagegen, Personal aus regulären Haftanstalten abzuziehen, in denen selbst Personal fehle. Die Landesregierung will mit dem Gesetz verhindern, dass Flüchtlinge vor ihrer Abschiebung untertauchen. Je nach richterlichem Beschluss können sie deshalb mehrere Tage oder Monate festgehalten werden.